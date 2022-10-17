سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه مع بداية التعاملات

حقق سعر الدولار اليوم مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، وذلك مع مستهل التعاملات البنكية اليوم الإثنين داخل البنك المركزي، حيث لم يتحرّك سعر الصرف داخل المركزي منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الأمريكية وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنوك الرسمية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

استقر سعر الدولار في بنك بلوم مصر أمام الجنيه مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

شهد سعر الدولار في ميد بنك مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه عند مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر أمام الجنيه لمستوى صرف: 19.64 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي عند مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

جاء سعر الدولار في بنك سايب عند مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري مستوى صرف: 19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.