سعر الدولار اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الأحد 30-10-2022 البنكية

حقق سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات الأحد 30-10-2022 البنكية مستوى مستقرا نسبيّاً، بعد ارتفاعه الخميس الماضي على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على 200 نقطة على الأساس، ووصل متوسط سعر الصرف داخل المركزي 22.85 جنيه للشراء، 22.96 جنيه للبيع، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 23.15 جنيه للشراء، 23.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه: 22.35 جنيه للشراء، 22.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي: 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري: 23.15 جنيه للشراء، 23.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي مصر: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه: 22.90 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي: 23.15 جنيه للشراء، 23.25 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه: 23 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي: 23.2 جنيه للشراء، 23.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه: 23.03 جنيه للشراء، 23.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: 22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري: 23.95 جنيه للشراء، 24.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.