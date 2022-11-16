سعر الدولار اليوم في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مقابل الجنيه استقرارًا نسبيًّا مع بداية تعاملات الأربعاء البنكية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، حيث وصل سعر صرف العملة الأمريكية إلى مستوى صرف: 24.39 جنيه للشراء، 24.47 جنيه للبيع، بعدما شهد ارتفاعًا بمقدار قرشين بنهاية تعاملات الثلاثاء، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف العملة الخضراء وفقًا لآخر التحديثات على المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار ببنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار ببنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق أمام الجنيه المصري: 24.46 للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب أمام الجنيه المصري: 24.38 للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري: 24.46 للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول-مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول-مصر: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 24.42 جنيه للشراء، 24.49 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه: 24.41 للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري: 24.45 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.41 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.