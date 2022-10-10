سعر الدولار اليوم في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الدولار اليوم على استقراره مع بداية تعاملات الإثنين البنكية الصباحية، حيث لم يتحرك سعر الصرف منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ووصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية لها.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 19.64 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وحقق سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وشهد سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي التجاري

وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف أمام الجنيه: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى صرف أمام الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه عند مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وشهد سعر الدولار في بنك بلوم مصر أمام الجنيه مستوى صرف: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

وسجل سعر الدولار في ميد بنك مستوى صرف أمام الجنيه: 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف أمام الجنيه: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.