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سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

البنوك الحكومية تقدم السعر عند 15.64 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:03 م, الأحد, 13 مارس 22 4:03 م, الأحد, 13 مارس 22

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واصلت مستويات سعر الدولار اليوم الأحد 13 مارس 2022 الاستقرار مقابل الجنيه المصري، طبقُا للرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال”، خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.661 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدولار في البنوك

في نهاية التعاملات استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة عند 15.64 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية.

الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما بينت تقارير المال اليومية سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

كما أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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