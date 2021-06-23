سعر الدولار اليوم داخل البنوك والصرافة

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، بختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 بنفس تداولات الثلاثاء على شاشات تداول اللحظي بفروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم بالقطاع المصرفي المصري في نهاية التعاملات 15.61 جنيه للشراء، و15.70 للبيع، لتقدم بوابة “المال” عبر التقرير التالي سعر شراء وبيع الدولار بمصر اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

وبحسب سعر الدولار في السوق، في نهاية تعاملات اليوم جاء سعر شراء الدولار بين 15.59، و15.63 جنيه، فيما يتراوح سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، داخل فروع البنوك وشركات الصرافة بالسوق المصرفية.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي ختام تعاملات اليوم، جاء سعر صرف أمام الجنيه المصري ببنك مصر ببداية التعامل ليصل عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع. سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما حافظ صرف الدولار أمام الجنيه على مستواه داخل قناة السويس، ليصل إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

كما حافظت شركة مصر للصرافة أمام الجنيه في نهاية التعاملات على الدولار عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع، بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وداخل مصرف أبوطبي الإسلامي، وصلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستويات 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، 15.71 للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصلت مستويات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، 15.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البنك العربى الافريقي

في ختام التعاملات جاء سعر صرف الدولار امام الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.