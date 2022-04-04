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 سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

متوسط سعر الدولار في مصر 18.211 جنيه للشراء
فاطمة إمام 2:41 م, الأثنين, 4 أبريل 22 2:41 م, الأثنين, 4 أبريل 22

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يواصل سعر الدولار اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، مسيرة التراجع بنهاية التعاملات مقارنة بتعاملات الأمس داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر 18.211 جنيه للشراء، و18.311 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وعلى صعيد مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة تراوحت بين 18.25 و18.19 جنيه للشراء، كما دارت أسعار البيع بين 18.35 و18.29 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم جاء عند 18.23 جنيه للشراء، و18.33 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

تعرض شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 18.19 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

جاءت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.20 جنيه للشراء، 18.30 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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