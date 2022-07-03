سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد 3-7-2022 في نهاية التعاملات داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعره في مصر 18.779 جنيه للشراء، و18.858 للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

تراوحت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.76 و18.81 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.81 و18.86 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه 18.76 جنيه للشراء، و18.82 للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الريال السعودى

سعر الدولار في بنك مصر

أوضحت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.76 جنيه للشراء، و18.82 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.60 جنيه للشراء، و18.86 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، إلى 18.76 جنيه للشراء، و18.86 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.76 جنيه للشراء، و18.86 للبيع.