سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تباين سعر الدولار اليوم الخميس 26 مايو 2022 داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.546 جنيه للشراء، و18.628 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

تراوحت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.53 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.63 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما وصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

مؤشرات شاشات التداول أظهرت وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ومن ناحية آخرى جاء سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق عند 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

جاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.