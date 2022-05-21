سعر الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة

حافظت مستويات سعر الدولار اليوم السبت 21 مايو 2022، على استقرارها داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.222 جنيه للشراء، و18.308 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

دار سعر صرف شراء الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.25 جنيه، 18.21 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع حول 18.31 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

نشرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام نظيره المصري إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

تداول سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق عند 18.25 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على استقراره أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.