سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع في بنك مصر

استقرت مستويات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 مقابل الجنيه داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

أوضحت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

نشرت التحديثات الأخيرة تسجيل مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

أظهرت التحديثات الأخيرة تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك القاهرة مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.