سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

أظهرت التحديثات داخل شبكات فروع المصارف وصول سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، مقارنة بتعاملات الأمس داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.223 جنيه للشراء و18.309 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وصل سعرى شراء الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة إلى 18.22 جنيه، 18.26 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع حول 18.31 و18.32 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام نظيره المصري إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.23 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي ختام التعاملات سجل سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق عند 18.25 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما تراجع سعر صرف الدولار الإمريكي أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ومن جهه آخرى سجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.