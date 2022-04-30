سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار اليوم السبت 30 أبريل 2022، داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمة جريدة المال خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ودارت أسعار شراء الدولار على شاشات التداولات اللحظية أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة على مستويات شراؤه بين 18.43 جنيه، و18.50 جنيه للشراء، بينما جاءت أسعار البيع بين مستويات 18.53 جنيه، و18.55 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الدولار على مستواه أمام نظيره المصري على مستواه عند 18.45 جنيه، و18.51 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار مقابل نظيره المصري الجنيه المصري، عند 18.45 جنيه، و18.51 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف الدولار اليوم على مستواه أمام نظيره المصري على مستواه داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.45جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أوضحت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر الدولار أمام على مستواه أمام الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

أعلن أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.