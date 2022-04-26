تراجعت مستويات سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، مقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.461 جنيه للشراء، و18.548 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية؛ خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وعلى الجانب الآخر دارت مستويات سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة، بين 18.56 جنيه، و18.45 جنيه للشراء، و18.52 جنيه، و18.50 للبيع بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات إلى 18.47 جنيه للشراء، و18.53 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما هبطت مستويات سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما أعلنت شاشات تداول شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، سعر الدولار عند 18.53 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.