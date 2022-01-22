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سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

مستقر بعدد من البنوك
فاطمة إمام 4:56 م, السبت, 22 يناير 22 4:56 م, السبت, 22 يناير 22

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استقرت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22 يناير 2022 داخل شبكة فروع عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

أظهرت التحديثات الأخيرة تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، مستويات 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي

سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

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سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

أظهرت التحديثات الأخيرة تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك القاهرة مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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