سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 24 أبريل 2022، مقارنة مع تعاملات يوم الخميس الماضي في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.512 جنيه للشراء، و18.517 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية؛ خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ودرا سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة، حول 18.56 جنيه، و18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه، و18.50 للبيع بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات 18.44 جنيه للشراء، و18.50 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

نشرت شاشات تداول شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، سعر الدولار عند 18.53 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

فيما يخص سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، جاء عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.