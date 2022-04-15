سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 مقارنة بتداولات أمس فى نهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.340 جنيه للشراء، 18.436 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

تراوحت مستويات سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة من 18.45 جنيه، و18.32 جنيه للشراء، و 18.55 جنيه، و18.45 للبيع بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية تراجع سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفيما يخص فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري جاء الدولار عند 18.34 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصلت مستويات سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.