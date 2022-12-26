سعر الدولار اليوم الاثنين 26-12-2022 بعد رفع سعر الفائدة

تقدم جريدة “المال” عبر التقرير التالي سعر الدولار اليوم اليوم الاثنين 26-12-2022، على خلفية تحريك لجنة السياسة النقدية اليوم لأسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.

وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022 أول أمس الخميس، لتسجل 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض بهدف كبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار) ليتجاوز بذلك توقعات السوق.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه في أكبر البنوك الحكومية في السوق، البنك الأهلي المصري إلى 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية والصناعية

بينت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام نظيره الجنيه: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

ووصلت مستويات سعر عملة الولايات المتحدة في بنك مصر مقابل الجنيه المصري إلى 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وأظهر التقرير المسائي وصول عملة الولايات المتحدة ببنك HSBC مقابل الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أظهرت التعاملات الصباحية وصول مستويات شراء وبيع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 24.70 جنيه للشراء، و24.75 جنيها للبيع.