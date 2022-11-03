سعر الدولار اليوم بعد رفع الفيدرالي الفائدة

ارتفع سعر الدولار اليوم في منتصف التداولات بنهاية التعاملات الأسبوعية اليوم الخميس 3-11-2022 ، بعد ارتفاعه الخميس الماضي على خلفية قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وترك العملة المحلية للعرض والطلب، وتستعرض بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه في أكبر البنوك الحكومية في السوق، البنك الأهلي المصري إلى 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية والصناعية

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام نظيره الجنيه: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

ووصلت مستويات سعر عملة الولايات المتحدة في بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وأظهر التقرير المسائي وصول عملة الولايات المتحدة بالبنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري 24.20 جنيه للشراء، 24.25جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاءت مستويات شراء وبيع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 24.19 جنيه للشراء، و24.29 جنيها للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

و داخل فروع ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول بنك مصر جاءت اسعار شراء وبيع الدولار عند مستوى 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيها للبي