سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع سعر الفائدة

تقدم جريدة “المال” عبر التقرير التالي سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 22-12-2022، على خلفية تحريك لجنة السياسة النقدية اليوم لأسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه في أكبر البنوك الحكومية في السوق، البنك الأهلي المصري إلى 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية والصناعية

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام نظيره الجنيه: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

ووصلت مستويات سعر عملة الولايات المتحدة في بنك مصر مقابل الجنيه المصري إلى 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وأظهر التقرير المسائي وصول عملة الولايات المتحدة بالبنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاءت مستويات شراء وبيع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 24.70 جنيه للشراء، و24.75 جنيها للبيع.