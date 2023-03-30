سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع أسعار الفائدة

سجل متوسط سعر صرف الدولار 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة 2%.

وسجل سعر الدولار 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث لـ أسعار صرف البنك المركزي.

وسجل أعلى سعر شراء للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 30.90 جنيه، بينما سجل سعر البيع 30.95 جنيه.



سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجل سعر

أسعار الفائدة

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، في البنوك التالية: كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبو ظبي التجاري، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي.

قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.