سعر الدولار اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر
سعر الدولار اليوم في بنك بلوم
حقق سعر الدولار اليوم في ، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي
طرح سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
شهد سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
قدر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري
حقق سعر
سعر الدولار في بنك القاهرة
طرح سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.