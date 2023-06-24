سعر الدولار اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك بلوم

اليوم السبت 24-6-2023 في مقابل الجنيه المصري على استقرار سعري الشراء والبيع، بثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء ، و30.93 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار العملة الخضراء، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري.

حقق سعر الدولار اليوم في ، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

شهد سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر

سعر الدولار في بنك القاهرة

في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.