سعر الدولار اليوم السبت 9-9-2023 أمام الجنيه المصري

حافظ سعر الدولار اليوم السبت 9-9-2023 على استقراره أمام الجنيه المصري تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط أسعار العملة الأمريكية إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار بحسب ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ومازال سعر الدولار في بنك البركة محافظًا على مستواه الأخير عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

واستقر سعر في المصرف المتحد عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وحافظ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.