سعر الدولار اليوم السبت 9-4-2022 في البنوك المصرية

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 9 أبريل 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، على نفس مستويات الخميس الماضي، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.28 جنيه للشراء، و18.38 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.20 جنيه، و18.30 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.30 جنيه، و18.39 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه فيإلى 18.27 جنيه، و18.37للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول مستويات سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، 18.27 جنيه، و18.37 للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغت مستويات سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري 18.29جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

من ناحية أخرى، أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

كما بينت آخر التداولات وصول سعر الدولار داخل فروع بنك قناة السويس سعر شراء وبيع الدولار في ختام التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.