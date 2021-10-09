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سعر الدولار اليوم السبت 9-10-2021 في البنوك المصرية

بنكا الأهلي ومصر يقدمان أقل سعر للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 9:03 ص, السبت, 9 أكتوبر 21 9:03 ص, السبت, 9 أكتوبر 21

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استقر سعر الدولار، لليوم الثالث مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، بمناسبة الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

وأظهر التقرير الصباحي لـ”المال” استقرار الدولار على نفس مستويات الأربعاء أمام الجنيه المصري بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يكما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي البقاء على مستواه أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

الدولار
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

واستقر سعر صرف الدولار مقابل نظيره المصري اليوم داخل بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في بنك مصر

كما أظهرت أحدث تقارير المال علي العملات استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات نهاية الاسبوع الماضي جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

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سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما أظهرت اخر تحديثات العملات وصول مستويات الشراء والبيع أمام نظيره المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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