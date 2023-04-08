سعر الدولار اليوم السبت 8-4-2023 مقابل الجنيه المصري

حقق سعر

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم السبت 8-4-2023 مقابل الجنيه المصري، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي استقرارا لسعري الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر صرفه إلي 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي سعر صرف العملة الخضراء، بحسب المواقع الرسمية، ماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر علمة أمريكا في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

طرح سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

حقق سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

عرض سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

شهد سعر الدولار اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر

سعر العملة الخضراء في بنك كريدى أجريكول

في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.