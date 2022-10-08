حقق سعر الدولار اليوم السبت 8-10-2022 أمام الجنيه المصري استقرارًا، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار صرف العملات عبر موقع البنك، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي يومي، أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، في عدة بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، إلى 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني، إلى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 19.62 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

حقق سعر الدولار في بنك المشرق، 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

بلغ سعر الدولار في بنك سايب، 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، إلى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.