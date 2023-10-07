سعر الدولار اليوم السبت 7-10-2023 مقابل الجنيه المصري

مازال سعر الدولار اليوم السبت 7-10-2023، مستقرًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت للبنوك، وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

ويرصد موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

سجل سعر الدولار اليوم في بنك سايب، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وفي ميد بنك، سجل سعر الدولار مستوى صرف 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، فحقق مستوى صرف 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و

30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وطرح بنك البركة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

ومازال سعر الدولار في البنك الأهلي المصري محافظًا على استقراره عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.