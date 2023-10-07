سعر الدولار اليوم السبت 7-10-2023 أمام الجنيه المصري

حافظ سعر الدولار اليوم السبت 7-10-2023، على استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تزامنًا مع العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار صرف بحسب ماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان، حقق مستوى صرف عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وما زال سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مستقرًّا عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

وحافظ سعر في بنك بلوم مصر على مستواه الأخير عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الكويت الوطني

وشهد سعر الدولار استقرارًا في بنك الكويت الوطني مسجلًا: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.