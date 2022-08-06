سعر الدولار اليوم السبت 6-8-2022 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 6-8-2022 على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والخاصة والأجنبية، وسجل أسعار متوسط العملة الأمريكية 19.07 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري وفقًا لآخر تحديث، ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية الرسمية للسوق المصرفي يومي الجمعة والسبت، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي آخر أسعار صرف الدولار في البنوك ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند مستوياته الأخيرة، 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

ومازال سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، محافظًا على استقراره عند 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وحافظ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري عند، 19.09 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي

أما في البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

وحافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي على استقراره عند 19.14 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وحقق سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر استقرارًا عند 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

الدولار

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي مازال سعر صرف الدولار محافظًا على استقراره 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري عند 19.13 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

ومازال سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري مستقرًا عند 19.1 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.