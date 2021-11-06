سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، على نفس مستويات نهاية الأسبوع الجاري، داخل البنوك الكبرى الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر بالقطاع المصرفي المصري عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

واستقر سعر الدولار من حيث الشراء داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، وتراوح بيع الدولار بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلي المصري وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعلى نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصلت مستويات سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

على نفس مستويات أمس جاء سعر داخلي صرف الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع