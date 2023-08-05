سعر الدولار اليوم السبت 5-8-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليوم السبت 5-8-2023 في مقابل الجنيه المصري بثاني أيام الإجازة الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي استقرارا لسعري الشراء والبيع، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، طبقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

حقق سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

عرض سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري

شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

أما سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وسعر الدولار اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.