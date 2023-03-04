سعر الدولار اليوم السبت 4-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم بالمصرف العربي الدولي

اليوم السبت 4-3-2023 مقابل الجنيه المصري، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلى 30.65 جنيه للشراء، 30.75 جنيه للبيع، بحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف العملة الخضراء، طبقا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجارى

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجارى، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.70 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.

سعر عملة أمريكا في مصرف أبو ظبي الإسلامى

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري، 30.72 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

سعر

سعر الدولار في بنك سايب

في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.