سعر الدولار اليوم السبت 4-3-2023 مقابل الجنيه المصري

حقق سعر
سعر الدولار اليوم بالمصرف العربي الدولي
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجارى الدولى
سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجارى
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجارى، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.70 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.
سعر عملة أمريكا في مصرف أبو ظبي الإسلامى
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري، 30.72 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري
سعر
سعر الدولار في بنك سايب
سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سعر الدولار اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.