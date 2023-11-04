سعر الدولار اليوم السبت 4-11-2023 أمام الجنيه المصري

أبقى المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية على مستويات سعر اليوم السبت 4-11-2023 ، على نفس المستويات المعلنة أول أمس نتيجة العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي أيام الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر وحد نقد الولايات المتحدة الأمريكية إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق الرسمية، لتعرض المال في تقريرها التالي سعري شراء وبيع العملة الخضراء والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر في بنك مصر، أمام نظيرها الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار بالموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي، أمام نظيرها الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الدولار بالموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري، مقابل نظيرها العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار بالموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني، مقابل نظيرها العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار بالموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي، مقابل نظيرها العملة المحلية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وصل سعر الدولار بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم، مقابل نظيرها العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

جاء سعر الدولار بالموقع الإلكتروني لبنك SAIB، مقابل نظيرها العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، مقابل نظيرها العملة المحلية 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الدولار بالموقع الإلكتروني لبنك كريدي أجريكول، مقابل نظيرها العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي مقابل نظيرها العملة المحلية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.