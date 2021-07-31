سعر الدولار اليوم السبت 31-7-2021 في البنوك المصرية

استقرت مستويات سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت 31 يوليو 2021 بحسب السعر المعلن على شاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.649 جنيه للشراء، و15.747 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركز المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر صرف الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أبقت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي على استقرارها أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفيما يخص سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري جاءت عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

مقابل الجنيه سجل سعر الدولار الأمريكي بشركات مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك االأهلي الكويتي عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أظهرت شاشات التداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع داخل البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاءت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

ومن ناحية أخرى، بلغت سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ومن جانب أخر .. وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل بنك البركة الإسلامي إلى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 للبيع.