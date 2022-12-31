تقدم جريدة المال، استعراضًا لصرف سعر الدولار اليوم السبت 31-12-2022 مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وشهدت العملة الأمريكية طوال الأسابيع الماضية استقرارًا نسبيًا، قبل أن ترتفع قرشين فقط بنهاية الأسبوع الماضي، وحتى مساء الخميس وصل متوسط سعر صرف العملة الخضراء في البنك المركزي المصري إلى 24.68 جنيه للشراء، 24.76 للبيع، وذلك آخر تحديث على موقع البنك.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.70 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 24.71 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 24.74 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.70 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.72 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.72 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.