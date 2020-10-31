سعر الدولار اليوم السبت 31-10-2020 بالبنوك المصرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا في البنوك المصرية ، اليوم السبت 31-10-2020؛ نظرًا إلى عطلة البنوك الأسبوعية.

والأسبوع الماضي، صعد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه طفيفًا خلال التعاملات ليسجل 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع، مقابل 15.652 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع نهاية الأسبوع السابق عليه.

وطبقا للبنك المركزي المصري، تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه على مدار شهر أكتوبر الحالي بنحو 5.17 قرش.

أعلى سعر للدولار

عرض 19 بنكًا سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها مسجلًا 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

والبنوك التسعة عشر هي: بنك كريدي أجريكول، بنك البركة، البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك عوده، بنك المشرق.

بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC، وبنك QNB.

أقل سعر للدولار

عرض بنك الاستثمار العربي سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى لها فى السوق المصرية، ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار عند 15.75 جنيه

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه لدى 9 بنوك نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وتضم قائمة تضم كلًّا من بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي، وبنك بلوم، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري