استقر سعر الدولار اليوم السبت 30-9-2023، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف وفقًا لماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وحافظ سعر الدولار في بنك مصر على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وما زال سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ومازال سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.