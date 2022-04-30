سعر الدولار اليوم السبت 30-4-2022 في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدولار اليوم السبت 30 أبريل 2022، داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين مستويات 18.43 جنيه، و18.50 جنيه للشراء، بينما جاءت أسعار البيع بين 18.53 جنيه، و18.55 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري عند 18.45 جنيه، و18.51 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري، إلى 18.45 جنيه، و18.51 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما أظهرت التعاملات حفاظ سعر صرف الدولار اليوم على مستواه أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما بلغت مستويات سعر الدولار أمام أمام الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ووصل سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري بشبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.