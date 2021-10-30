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سعر الدولار اليوم السبت 30-10-2021 في البنوك المصرية

بنك الأهلى الكويتى يعرض أعلى سعر للدولار في السوق
‫محمود الصباغ‬‎ 9:29 ص, السبت, 30 أكتوبر 21 9:29 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

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أظهر التقرير الصباحي لجريدة المال استقرار سعر الدولار اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، مقابل نظيره من العملة المحلية المصرية، على نفس مستويات أمس الخميس نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي سعر الدولار في مصر عند 15.660 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.758 جنيه.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواه أمام الجنيه المصري على مستويات الشراء والبيع داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 15.56جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في صباح يوم السبت يقدم البنك الأهلي المصري سعر شراء وبيع الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند 15.56 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ويعرض بنك قناة السويس سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وداخل شركة مصر للصرافة وصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات إلى 15.62 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

ويعرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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