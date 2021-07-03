سعر الدولار اليوم السبت 3-7-2021 في البنوك المصرية

افتتحت مستويات سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-7-2021 على استقرار للشراء والبيع مقابل الجنيه المصري بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية؛ وذلك نتيجة العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت للقطاع المصرفي، ليأتي متوسط سعر الدولار اليوم على نفس السعر المعلن بنهاية التداولات الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك

داخل شبكة فروع البنوك، جاءت أسعار الشراء بين 15.61، و15.66 جنيه، بينما وصلت سعر البيع بين مستويي 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

وبحسب آخر تحديث للعملات الأجنبية على شاشات التداول اللحظية .. وصلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري ببنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري

مازال سعر صرف الدولار الأمريكي يواصل مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بداية التعاملات الصباحية .. وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ببنك قناة السويس إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

على نفس المستويات المعلنة بالبنوك أول أمس جاء سعر العملة الأمريكية أمام نظيرها المصري بشركة مصر للصرافة عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما حافظ شراء وبيع الدولار الأمريكي على نفس مستوى يوم الأربعاء الماضي أمام نظيره المصري بالبنك الأهلي الكويتي ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

جاء سعر صرف العملة الأمريكية مقابل نظيره المصري بالبنك المصري الخليجي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت شاشات التداول وصول شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

جاءت مستويات شراء وبيع سعر الدولار داخل بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

بين أحدث تقارير المال على أسعار العملات وصول سعر شراء وبيع الدولار ببنك HSBC لمستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.