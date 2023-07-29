سعر الدولار اليوم السبت 29-7-2023 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليوم السبت 29-7-2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مسجلًا مستوى صرف عند: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وترصد بوابة «جريدة المال» في التقرير اليومي التفصيلي التالي أسعار صرف العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب ماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وعرض بنك التنمية الصناعية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

وفي بنك أبو ظبي التجاري، بلغ سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

أما سعر الدولار في المصرف المتحد، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وشهد سعر الدولار في بنك قناة السويس، مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.