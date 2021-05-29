سعر الدولار اليوم السبت 29-5-2021 في البنوك المصرية

اتخذت مستويات أسعار الدولار اليوم مسار الاستقرار السبت 29 مايو 2021، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر اليوم عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، لتواصل العملة الخضراء استقرارها بشكل نسبي مقابل باقي العملات والجنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصلت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية تعاملات اليوم إلى مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه اليوم بفروع بنك الإمارات دبي الوطني 15.63 جنيه، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

عرضت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع بنك عوده، سعر الدولار عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وعلى صعيد البنوك الإسلامية، يقدم بنك المشرق سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك أبوظبي التجاري

جاء سعر الدولار اليوم على نفس مستويات أمس بحالة الأستقرار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك أبوظبي التجاري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

أوضح تقرير المال عن اسعار العملات مقابل الجنيه وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي المتحد.

سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت المؤشرات وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع،داخل ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.