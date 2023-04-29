سعر الدولار اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا، على الرغم مما تشهده باقي العملات الأخرى من تحرك في سعر صرفها في أيام العمل الرسمية، وباتت العملة الأمريكية في هذا الوضع المستقر لمدة زادت على الشهر، كما سجلت في البنك المركزي المصري متوسط سعر بلغ 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، فيما ترصد جريدة المال حركة صرف الأخضر في البنوك.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل العملة المصرية في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

سعر

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

في بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.