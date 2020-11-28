سعر الدولار اليوم السبت 28-11-2020 بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 28-11-2020، نظرًا إلى عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 3 قرش ليسجل في نهاية أول أمس الخميس، 15.607 جنيه للشراء، و15.707 جنيه للبيع.

وخسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 4.89 قرش منذ بداية نوفمبر الجاري، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للبيع، و15.71 للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

صعد سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.598 جنيه للشراء و15.725 جنيه للبيع.