سعر الدولار اليوم السبت 28-10-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الدولار اليوم السبت 28-10-2023، على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الخضراء 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ومن اهتمام جريدة “المال” بكل ما يهم القارئ، تستعرض في التقرير التفصيلي أسعار صرف ، وفقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الأفرع، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

قدّر بنك كريدي أجريكول، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع,

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، فسجل مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

ومازال سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.