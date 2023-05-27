سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري 

عرضت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلي سعر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

اليوم السبت 27-5-2023 ، على نفس مستويات الخميس الماضي مقابل الجنيه المصري، نتيجة عطلة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وجاء متوسط سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية طبقا للمنشور بموقع البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، ويعرض موقع جريدة «المال» آخر التحديثات على سعر العملة الأمريكية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار اليوم على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، أمام الجنيه المصري. 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه على البنك التجاري الدولي مقابل العملة المصرية عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة

وحافظ سعر الدولار على مستواه داخل فروع بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك سايب

بفروع البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدولار بموقع بنكSAIB أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني بالبنك الأهلي المصري، مقابل العملة المصرية عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بفروع بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل العملة المصرية: عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ببنك الاستثمار العربي، على نفس مستويات الخميس عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أظهرت اخر التعاملات وصول سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببنك كريدي اجريكول مصر، مقابل العملة المصرية: 30.80 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أظهرت اخر التعاملات على سعر

اليوم فى بنك قناة السويس وصول الشراء والبيع إلى 30.85 جنيه، 30.95، بالترتيب.