سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري 

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

اليوم السبت 27-5-2023 أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، على نفس المستويات المعلنة على شاشات التداولات بالبنوك نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية طبقا للمنشور بموقع البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، ويعرض موقع جريدة «المال» آخر التحديثات على سعر العملة الأمريكية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

جاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه ببنك CIB عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة في آخر تداولاته وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبوظبي التجاري

وصلت مستويات شراء وبيع سعر

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك ميد بنك

بفروع بنك أبوظبي التجاري أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أظهرت آخر التحديثات على سعر الدولار بموقع ميد بنك أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري على مستويات الخميس عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي في اخر تحديثاته عند 30.95 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار اليوم داخل فروع بنك التعمير والإسكان على نفس مستويات الخميس عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم

أظهرت التحديثات الأخيرة على سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مصر

وبلغت مستويات شراء وبيع الدولار سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببنك كريدي اجريكول مصر، مقابل العملة المصرية: 30.80 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر

اليوم فى بنك قناة السويس وصول الشراء والبيع إلى 30.85 جنيه، 30.95، بالترتيب.