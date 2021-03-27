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سعر الدولار اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المصرية مستوى 15.72 جنيه للشراء
الحسينى حسن 10:37 ص, السبت, 27 مارس 21 10:37 ص, السبت, 27 مارس 21

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استقر سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 27-3-2021؛ نظرًا إلى عطلة البنوك المصرية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بعد أن ارتفع متوسط أسعاره بقيمة 3.4 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، ليسجل في ختام تعاملات الخميس الماضي 15.686 جنيه للشراء، و15.786 للبيع، مقابل 15.651 جنيه للشراء، و15.751 نهاية تعاملات الخميس السابق عليه.

وشهد سعر الدولار تقلبات في السوق المصرية، الأسبوع الماضي، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع متراجعة، قبل أن ترتفع خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بنحو 6 قروش، إلا أنها اختتمت تعاملات أمس الخميس متراجعة 2.22 قرش.

وارتفعت أسعار الدولار الأمريكي في المتوسط 2.86 قرش أمام الجنيه منذ بداية الشهر الجاري، بعد سلسلة من التأرجح ما بين الصعود والهبوط، وفقًا لبيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

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السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، اليوم السبت، مسجلًا 15.72 جنيه للشراء.

بينما تداول 4 بنوك سعر الدولار الأمريكي، عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 15.67 جنيه للشراء.

والبنوك الأربعة هي: المصرف المتحد، المشرق، أبوظبي الأول، الكويت الوطنى.

الدولار
سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

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سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك الاستثمار العربي، مستوى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك قناة السويس، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك الأهلي الكويتي، عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وفي بنك QNB الأهلي، عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021
تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ويتداول البنك التجاري الدولي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

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سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجلت العملة الأمريكية، أمام الجنيه، لدى بنك فيصل الإسلامي، مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، مستوى 15.666 جنيه للشراء، و15.802 جنيه للبيع.

ويتم التعامل بالدولار الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

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بقلم الحسينى حسن

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