سعر الدولار اليوم السبت 27-2-2021 في البنوك المصرية

18 بنكًا تعرض أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 27-2-2021؛ نظرًا إلى عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وخلال الأسبوع الماضي، صعد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بقيمة 4 قروش، طبقا لبيانات البنك المركزي، ليسجل 15.645 جنيه للشراء، و15.745 جنيه للبيع، مقابل 15.606 جنيه للشراء، و15.706 جنيه نهاية الأسبوع السابق عليه.

ومنذ بداية فبراير، تراجعت العملة الخضراء أمام الجنيه بنحو 12 قرشًا حتى يوم 14 فبراير، قبل أن تعاود الصعود بنحو 8.4 قرش منذ يوم 15 فبراير، لتكون في المجمل فاقدة 3.2 قرش خلال الشهر.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض 18 بنكًا سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية مسجلًا 15.65 جنيه للشراء.

ومن أبرز البنوك التي تعرض أعلى سعر، كلًا من بنك كريدي أجريكول، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك بلوم، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك الأهلي المتحد، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

بينما تداول مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك مصر إيران للتنمية، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك عوده عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك التجاري الدولي، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

تداول بنك الإمارات دبي الوطني، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، لدى بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية، مستوى 15.629 جنيه للشراء، و15.764 جنيه للبيع.